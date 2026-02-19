Milano Cortina l' emozione della moglie di Andrea Giovannini per l' oro nel pattinaggio – Il video
La vittoria di Andrea Giovannini nel pattinaggio di velocità a Milano-Cortina ha portato grande gioia alla moglie, che ha festeggiato con un abbraccio forte. Questi giochi sono stati il primo oro per l’Italia in questa disciplina dal 2006, quando Torino ospitò le Olimpiadi. La squadra azzurra ha battuto gli Stati Uniti in una finale combattuta, portando a casa il primo podio olimpico in questa specialità in quasi vent’anni. L’emozione di quella giornata resterà impressa nella memoria degli sportivi italiani.
(Agenzia Vista) Milano, 18 febbraio 2026 Le emozioni olimpiche non finiscono mai. A vent'anni dal trionfo di Torino 2006, l'Italia è tornata sul gradino più alto del podio nel pattinaggio di velocità: gli azzurri hanno conquistato l'oro nell'inseguimento a squadre maschile, superando in finale gli Stati Uniti. Poco prima della gara, il TG Poste ha raccolto le parole di Linda Bortolotti, dipendente di Poste Italiane e moglie di Andrea Giovannini, tra i protagonisti del terzetto azzurro. La sua energia coinvolge anche i colleghi dell'ufficio postale di Pergine Valsugana, in provincia di Trento.
