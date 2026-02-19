Milano-Cortina | La Russa ' bene Fiera Milano per impianto sport su ghiaccio'

La Russa ha annunciato che la Fondazione Fiera Milano ha accettato di collaborare per realizzare un impianto di sport su ghiaccio a Milano. La decisione nasce dalle richieste avanzate, tra cui la sua, di trovare una soluzione che permetta alla città di mantenere una struttura dedicata anche dopo le Olimpiadi di Cortina. La proposta prevede la trasformazione di alcune aree della fiera, con l’obiettivo di ospitare discipline come l’hockey e il pattinaggio sul ghiaccio. La scelta si inserisce nel piano di sviluppo sportivo della città.

Roma, 19 feb. (Adnkronos) - "Sono davvero felice che la Fondazione Fiera Milano abbia deciso di rispondere positivamente alle diverse sollecitazioni, a cominciare dalla mia, mettendosi a disposizione per individuare una soluzione affinché Milano, anche dopo le Olimpiadi, possa dotarsi di un impianto per gli sport su ghiaccio, dall'hockey al pattinaggio. Si tratta di una decisione importante per la città e per i tanti appassionati di questi sport". Lo afferma il presidente del Senato, Ignazio La Russa. "Ringrazio il presidente Giovanni Bozzetti -aggiunge- e tutti coloro che saranno parte attiva per dotare Milano di un impianto che manca da molti anni”. 🔗 Leggi su Iltempo.it

