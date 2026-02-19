Milano Cortina | gli atleti italiani in gara e il programma di oggi 19 febbraio

Gli atleti italiani partecipano alle gare di Milano Cortina, dopo aver affrontato intense sessioni di allenamento. Oggi, il programma prevede diverse competizioni, tra cui lo sci alpino e il biathlon, con protagonisti i migliori rappresentanti nazionali. La squadra azzurra si prepara per affrontare le prove più impegnative, puntando a conquistare medaglie e a migliorare i risultati delle precedenti occasioni. In particolare, attenzione si concentra sullo slalom gigante maschile e sulla staffetta femminile. La giornata si annuncia ricca di sfide e emozioni.

Giochi di Milano Cortina proseguono con diverse gare in cui sono protagonisti gli atleti e le atlete dell’Italia Le Olimpiadi. Le Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026 proseguono, anche oggi 19 febbraio, con diverse gare in cui sono protagonisti gli atleti e le atlete dell’Italia. C’è l’esordio dello sci alpinismo, con lo sprint femminile e maschile. Gli azzurri del curling si giocano un posto in semifinale. Spazio anche a combinata nordica, pattinaggio di figura e pattinaggio di velocità. Ecco tutti gli appuntamenti di oggi degli azzurri. Visibilia Editrice S.r.l. con sede in Via Privata Giovannino De Grassi 1212A, 20123 Milano. 🔗 Leggi su Novella2000.it

