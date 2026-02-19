Gli atleti italiani partecipano alle gare di Milano Cortina, dopo aver affrontato intense sessioni di allenamento. Oggi, il programma prevede diverse competizioni, tra cui lo sci alpino e il biathlon, con protagonisti i migliori rappresentanti nazionali. La squadra azzurra si prepara per affrontare le prove più impegnative, puntando a conquistare medaglie e a migliorare i risultati delle precedenti occasioni. In particolare, attenzione si concentra sullo slalom gigante maschile e sulla staffetta femminile. La giornata si annuncia ricca di sfide e emozioni.

Giochi di Milano Cortina proseguono con diverse gare in cui sono protagonisti gli atleti e le atlete dell’Italia Le Olimpiadi. Le Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026 proseguono, anche oggi 19 febbraio, con diverse gare in cui sono protagonisti gli atleti e le atlete dell’Italia. C’è l’esordio dello sci alpinismo, con lo sprint femminile e maschile. Gli azzurri del curling si giocano un posto in semifinale. Spazio anche a combinata nordica, pattinaggio di figura e pattinaggio di velocità. Ecco tutti gli appuntamenti di oggi degli azzurri. Visibilia Editrice S.r.l. con sede in Via Privata Giovannino De Grassi 1212A, 20123 Milano. 🔗 Leggi su Novella2000.it

© Novella2000.it - Milano Cortina: gli atleti italiani in gara e il programma di oggi 19 febbraio

Milano Cortina: gli Azzurri in gara, il programma di giovedì 19 febbraioIl 19 febbraio, gli atleti italiani partecipano alle Olimpiadi di Milano Cortina, a causa delle gare in corso.

Olimpiadi 2026, il programma di oggi 19 febbraio: gli italiani in gara, orari e dove vederliOggi alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, l’Italia spera in nuovi successi.

Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026, svelato il design del braciere: sarà all'Arco della Pace

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.