Milano-Cortina all' improvviso spunta Nazgul | medaglia d' oro di spontaneità

Durante le Olimpiadi di Milano-Cortina, un cane chiamato Nazgul ha attirato l’attenzione di tutti per la sua spontaneità. Ignorando le regole e le restrizioni, il lupo cecoslovacco si è intrufolato tra gli atleti e gli spettatori, correndo libero tra le piste. La sua presenza ha creato scompiglio, ma anche un sorriso tra chi lo ha notato. Nazgul ha dimostrato di essere un vero protagonista, rifiutando di essere un semplice animale di passaggio. La sua audacia ha lasciato tutti senza parole.

A un bel punto dell’Olimpiade, spunta lui: Nazgul. Nazgul, creatura tolkeniana del Signore degli Anelli; Nazgul, lupo cecoslovacco; Nazgul, canide che se ne fotte bellamente delle regole, delle restrizioni, del «guai a voi se entrate in pista!» e in pista ci va eccome, libero, eccitato, felice come una Pasqua. Nazgul è questo ammasso di pelo quassù e, da ieri, uno dei grandi protagonisti dell’Olimpiade milancortinese. Del resto che ne sa lui di cosa siano le regole, i Giochi e, nello specifico, la staffetta sprint femminile di fondo. Il Lago di Tesero, i suoi dintorni e tutta la val di Fiemme sono casa sua e se decide di correre sulla neve. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Milano-Cortina, all'improvviso spunta Nazgul: medaglia d'oro di spontaneità Milano-Cortina: Fontana, 'complimenti Lollobrigida, prima medaglia d'oro per Italia'Francesca Lollobrigida ha conquistato la prima medaglia d'oro per l’Italia ai Giochi di Milano-Cortina. Milano Cortina, Vittozzi medaglia d’oro in gara a inseguimento del biathlonLisa Vittozzi ha conquistato la medaglia d’oro nel biathlon a inseguimento durante le Olimpiadi di Milano Cortina 2026, dopo aver migliorato il suo tempo di oltre un minuto rispetto alla partenza. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Milano Cortina, abbiamo un problema: le medaglie (più costose della storia) si rompono all'improvviso; Milano Cortina 2026, non è mai troppo tardi: a 54 anni è lui l’atleta più anziano ai Giochi; Arianna Fontana a Milano Cortina 2026 può diventare l’azzurra più vincente della storia olimpica: cosa aspettarsi; Snoop Dogg a sorpresa a Livigno ed è subito festa - Video. Milano Cortina, sprint di fondo: un cane invade la pista e 'scatta' sul rettilineo fino al traguardoFuoriprogramma oggi durante le qualificazioni della staffetta sprint femminile di fondo, gara a squadre di sci nordico ospitata in val di Fiemme. All'improvviso arriva un cane che insegue le atlete e ... msn.com Milano Cortina, abbiamo un problema: le medaglie (più costose della storia) si rompono all'improvvisoAgli atleti è stato richiesto di riconsegnare le medaglie: il comitato organizzatore delle olimpiadi avrebbe identificato l'origine del problema ... today.it Un Day13 ricco di appuntamenti per gli azzurri tra finali da non perdere e sfide decisive! Segui le Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026 live su discovery+ e @HBOMaxitalia facebook 18/2/26.Olimpiadi Milano Cortina 2026. L'Italia sempre 2ª: due medaglie anche oggi: - l'argento nella Staffetta donne short track - il bronzo nello Sci di fondo maschile: team sprint Arianna Fontana con l’argento nella staffetta arriva a 14 medaglie olimpiche:rec x.com