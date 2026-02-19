Milano Cortina 2026 ha portato a Livigno un weekend di eventi sportivi e relax, grazie alla collaborazione con AB InBev, partner ufficiale delle Olimpiadi. La presenza del gruppo birrario ha attirato molti appassionati, che hanno partecipato a gare emozionanti e attività di benessere come lo yoga e passeggiate tra i boschi innevati. La giornata si è conclusa con spettacoli in quota, creando atmosfere uniche. La località si prepara a diventare il cuore delle Olimpiadi invernali, offrendo momenti indimenticabili a tutti i visitatori.

In una parola, disconnessione. Slegata da ogni misticismo: rilassarsi, ricaricarsi e celebrare. Un vero e proprio mantra per Corona Cero, Worldwide Olympic Partner, protagonista con iniziative, experience e attivazioni ai Giochi Invernali di Milano Cortina 2026: la versione analcolica della celebre lager messicana - tra i brand della società AB InBev, leader mondiale nella produzione di birra - si è presa i riflettori nelle venue a cinque cerchi, in particolare Livigno, dove abbiamo trascorso tre giorni a contatto con la natura, all’insegna, appunto, della riconnessione. Dallo yoga al mattino ai percorsi benessere, dalle discese in sci o snowboard fino alle affascinanti ciaspolate nel bosco, attraversando un paesaggio che sembra incantato. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Milano Cortina 2026 tra yoga, tramonti e medaglie: ad ognuno il suo Golden Moment

Milano-Cortina 2026: Azzurri in gara tra biathlon, hockey e pattinaggio, primi scontri e attese per le medaglie.Milano-Cortina 2026: gli atleti italiani sono scesi in pista già questa mattina, affrontando le prime sfide tra biathlon, hockey e pattinaggio, mentre gli occhi degli spettatori sono puntati sulle medaglie ancora da conquistare.

LIVE Olimpiadi Milano Cortina 2026, liveblog 8 febbraio in DIRETTA: Italia già a 7 medaglie! Tra poco Fischnaller nello slittinoQuesta mattina la giornata alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 parte con l’Italia già a sette medaglie.

