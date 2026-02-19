Milano Cortina 2026 tra yoga tramonti e medaglie | ad ognuno il suo Golden Moment
Milano Cortina 2026 ha portato a Livigno un weekend di eventi sportivi e relax, grazie alla collaborazione con AB InBev, partner ufficiale delle Olimpiadi. La presenza del gruppo birrario ha attirato molti appassionati, che hanno partecipato a gare emozionanti e attività di benessere come lo yoga e passeggiate tra i boschi innevati. La giornata si è conclusa con spettacoli in quota, creando atmosfere uniche. La località si prepara a diventare il cuore delle Olimpiadi invernali, offrendo momenti indimenticabili a tutti i visitatori.
In una parola, disconnessione. Slegata da ogni misticismo: rilassarsi, ricaricarsi e celebrare. Un vero e proprio mantra per Corona Cero, Worldwide Olympic Partner, protagonista con iniziative, experience e attivazioni ai Giochi Invernali di Milano Cortina 2026: la versione analcolica della celebre lager messicana - tra i brand della società AB InBev, leader mondiale nella produzione di birra - si è presa i riflettori nelle venue a cinque cerchi, in particolare Livigno, dove abbiamo trascorso tre giorni a contatto con la natura, all’insegna, appunto, della riconnessione. Dallo yoga al mattino ai percorsi benessere, dalle discese in sci o snowboard fino alle affascinanti ciaspolate nel bosco, attraversando un paesaggio che sembra incantato. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
Milano-Cortina 2026: Azzurri in gara tra biathlon, hockey e pattinaggio, primi scontri e attese per le medaglie.Milano-Cortina 2026: gli atleti italiani sono scesi in pista già questa mattina, affrontando le prime sfide tra biathlon, hockey e pattinaggio, mentre gli occhi degli spettatori sono puntati sulle medaglie ancora da conquistare.
LIVE Olimpiadi Milano Cortina 2026, liveblog 8 febbraio in DIRETTA: Italia già a 7 medaglie! Tra poco Fischnaller nello slittinoQuesta mattina la giornata alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 parte con l’Italia già a sette medaglie.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Ha tagliato il traguardo a Milano Cortina dietro le atlete tra stupore e divertimento dei tifosiE' spuntato all'improvviso durante l'arrivo al traguardo delle atlete dello sci di fondo alle Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026. Succede tutto in Val di Fiemme che ospita le qualifiche della sta ... tg.la7.it
Milano-Cortina, tifosi Usa i più numerosi tra stranieri in LombardiaMilano, 17 feb. (askanews) – Gli spettatori stranieri che hanno assistito alla gare dei Giochi olimpici di Milano Cortina 2026 particolarmente significativo il dato riguardante la Valtellina, con gli ... askanews.it
Milano Cortina 2026, Vittozzi e Ghiotto portabandiera: chi sono i campioni azzurri facebook
Milano Cortina, lo chef di Casa Italia: "La giacca speciale, gli australiani e l'aceto sulla pasta e... Vi racconto le Olimpiadi" x.com