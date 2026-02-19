Milano-Cortina 2026 | Petrecca lascia la guida di Rai Sport dopo la cerimonia di apertura

La vicenda volge al termine. Il direttore di Rai Sport, Paolo Petrecca, lascerà l’incarico al termine delle Olimpiadi di Milano – Cortina 2026. Lo ha comunicato la Rai con una nota, precisando che il suo ruolo sarà temporaneamente ricoperto dal vicedirettore Marco Lollobrigida. La decisione arriva dopo le numerose critiche ricevute da Petrecca per la telecronaca della cerimonia di apertura dei Giochi invernali. Non si tratta del primo episodio controverso: in passato era stato sfiduciato dalla redazione di RaiNews per aver evitato di mandare in onda alcune notizie che avrebbero messo in difficoltà il governo di Giorgia Meloni. 🔗 Leggi su 361magazine.com

