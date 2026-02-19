Milano Cortina 2026 parla friulano | azienda di Basiliano dietro i sistemi di sicurezza

Bee Up, azienda di Basiliano, ha contribuito alla sicurezza di Milano Cortina 2026 a causa della sua esperienza nell'integrazione di sistemi avanzati. La società, specializzata in videosorveglianza e lettura targhe, ha installato impianti strategici nelle aree chiave dell’evento. Grazie a questa collaborazione, le telecamere monitorano costantemente i punti di accesso e le zone più affollate. L’intervento dimostra come le aziende locali possano giocare un ruolo importante nelle grandi manifestazioni sportive. La presenza di tecnologia friulana rafforza il legame tra il territorio e l’evento olimpico.

C'è anche il Friuli Venezia Giulia dietro l'organizzazione tecnologica di Milano Cortina 2026. Bee Up, azienda con quartier generale a Basiliano e specializzata nell'integrazione di sistemi di sicurezza, ha curato l'installazione degli impianti di videosorveglianza e lettura targhe per il potenziamento del monitoraggio urbano a Cortina d'Ampezzo in occasione dei Giochi invernali. Un incarico che segna una tappa significativa nel percorso di crescita della società, nata nel 2012 come business unit di Calzavara e oggi divenuta Bee Up, controllata da Calzavara Holding, con un assetto rinnovato per sostenere investimenti e sviluppo operativo.