Milano-Cortina 2026 | Murada e De Silvestro in semifinale dello sprint femminile di sci alpinismo

Murada e De Silvestro hanno raggiunto le semifinali nello sprint femminile di sci alpinismo a Milano-Cortina 2026, segnando il debutto ufficiale di questa disciplina alle Olimpiadi Invernali. Le due atlete italiane hanno affrontato un percorso impegnativo, gareggiando contro le migliori alpiniste del mondo. La gara si è svolta su un percorso tecnico e veloce, attirando numerosi spettatori sulle tribune e davanti alla tv. La competizione continua con le finali previste nel pomeriggio, dove si decideranno le medaglie.

Alle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026 c’è stato il debutto storico dello sci alpinismo come disciplina olimpica ufficiale, con la gara sprint femminile che ha catturato l’attenzione degli appassionati. In una mattinata caratterizzata da neve intensa, le atlete si sono sfidate sulle piste dello Stelvio Ski Centre di Bormio per conquistare un posto nelle semifinali. Tra le protagoniste italiane spiccano Giulia Murada e Alba De Silvestro, entrambe riuscite a proseguire la loro corsa verso le fasi decisive della competizione. La prova sprint prevede infatti qualificazioni, semifinali e finali, con ciascuna atleta che deve superare le batterie per avanzare nel tabellone.🔗 Leggi su Sportface.it Sci alpinismo, Giulia Murada e Alba de Silvestro in semifinale nella sprint femminileGiulia Murada e Alba de Silvestro sono arrivate in semifinale nello sci alpinismo, un debutto alle Olimpiadi di Milano Cortina. LIVE Sci alpinismo, Sprint Olimpiadi 2026 in DIRETTA: Murada gestisce e avanza in semifinale. De Silvestro ripescata, fuori BoscacciMurada ha conquistato la semifinale nello sci alpinismo alle Olimpiadi 2026, spinta dalla sua forza durante la sprint. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026: italiani in gara oggi, giovedì 19 febbraio; Milano Cortina: sci alpinismo all'esordio, occhi su Murada figlia d'arte; Chi è Giulia Murada, la figlia d'arte che sogna una medaglia nello sci alpinismo a Milano Cortina; Giulia Murada, potenza e metodo: così si è preparata al debutto Olimpico dello sci alpinismo. Giovedì azzurro a Milano-Cortina 2026: curling, sci alpinismo e pattinaggio protagonistiPossibile semifinale per il curling maschile, Murada a caccia del podio nello sprint. In serata Gutmann nel libero di pattinaggio ... laprovinciadivarese.it Milano Cortina, le gare di oggi: dall'esordio dello sci alpinismo al pattinaggio di figura, orari e dove vedere gli azzurri(Adnkronos) - Dodicesimo giorno di gare a Milano Cortina 2026. Dopo il 25esimo podio per gli azzurri alle Olimpiadi invernali, oggi giovedì 19 febbraio è il giorno del debutto dello sci alpinismo ai G ... msn.com Dalle Olimpiadi di Milano Cortina la giornalista si presenta in diretta ubriaca. Uno dei collegamenti più memorabili degli ultimi anni facebook Milano-Cortina 2026 | Gli azzurri in gara alla tredicesima giornata Tutti gli atleti del curling, sci alpino, pattinaggio e molto altro Orari e protagonisti delle gare in programma x.com