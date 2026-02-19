Milano Cortina 2026 l’onore più grande | Vittozzi e Ghiotto portabandiera dell’Italia

Vittozzi e Ghiotto sono stati scelti come portabandiera dell’Italia alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, a causa delle loro prestazioni eccezionali nello sci di fondo e nello snowboarding. La decisione è stata annunciata durante una riunione ufficiale, dove si è deciso di affidare a loro il compito di rappresentare tutto il Paese. Entrambi hanno ricevuto un grande applauso e si preparano a sfilare con orgoglio durante la cerimonia di chiusura. La loro presenza simbolizza l’orgoglio italiano per questa grande occasione sportiva.

Saranno Lisa Vittozzi e Davide Ghiotto a guidare l’Italia nella cerimonia di chiusura delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026. La biathleta friulana e il pattinatore veneto sono stati scelti come portabandiera azzurra per l’ultimo atto dei Giochi, in programma domenica 22 febbraio nella suggestiva Arena di Verona. Un riconoscimento per Vittozzi che rappresenta molto più di una semplice sfilata: è il sigillo su un’Olimpiade straordinaria, vissuta da protagonista davanti al pubblico di casa. La biathleta ha conquistato l’oro nell’inseguimento al termine di una gara perfetta, senza errori al poligono, e l’argento nella staffetta mista.🔗 Leggi su Udinetoday.it

