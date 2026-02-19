Milano assume | dieci posti stabili per i servizi cimiteriali Concorso aperto fino al 27 febbraio

Milano ha deciso di assumere dieci nuovi dipendenti per i servizi cimiteriali, a causa di un aumento delle richieste di gestione e manutenzione delle aree funerarie. La città ha aperto un concorso pubblico che permette di candidarsi fino al 27 febbraio. I posti sono a tempo indeterminato e mirano a rafforzare il personale incaricato di curare le manutenzioni e i servizi alle famiglie. Le candidature devono essere inviate online tramite il portale del Comune di Milano. La selezione si chiuderà tra qualche settimana.

Milano Investe nei Servizi Cimiteriali: Concorso per Dieci Nuovi Collaboratori a Tempo Indeterminato. Il Comune di Milano ha aperto le candidature per un concorso pubblico finalizzato all'assunzione di dieci collaboratori per i servizi cimiteriali, offrendo posizioni stabili a tempo indeterminato. L'iniziativa, pubblicata il 18 febbraio 2026, risponde all'esigenza di rafforzare l'organico comunale e garantire un servizio efficiente in un settore cruciale per la comunità. Le domande potranno essere presentate esclusivamente online entro il 27 febbraio 2026. Un Settore Essenziale per la Città Metropolitana.