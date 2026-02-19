Milan pareggio Como e fuga Inter | errore Maignan Leão risponde ma la vetta si allontana
Il portiere del Milan, Maignan, commette un errore che permette al Como di pareggiare e compromettere la vittoria. Dopo aver sbagliato un passaggio semplice, il francese mette in difficoltà la squadra, mentre Leão risponde segnando il gol che aveva portato avanti i rossoneri. La partita si conclude con un pareggio 1-1, allontanando il Milan dalla vetta e consentendo all’Inter di approfittarne con la vittoria contro il Bologna. La classifica ora si riempie di sorprese e colpi di scena.
Milan Frena, l’Inter Allunga: 1-1 con il Como e Scivolata in Classifica. Il Milan ha lasciato sfumare una vittoria preziosa contro il Como, pareggiando 1-1 allo stadio Meazza in un match valido per il recupero della ventiquattresima giornata di Serie A. Il risultato allontana i rossoneri dalla capolista Inter, ora distante sette punti in classifica, e fa emergere nuovamente fragilità nella gestione dei momenti decisivi. Un errore del portiere Mike Maignan ha compromesso l’inizio della partita, costringendo la squadra di Allegri a una rimonta difficile. Un Inizio Shock: L’Errore di Maignan e il Vantaggio Ospite.🔗 Leggi su Ameve.eu
Milan Como 1-1: Leao risponde a Nico Paz e ‘salva’ Maignan dopo la papera. Sorride l’Inter in classifica, ecco com’è andataLeao ha segnato il gol che ha pareggiato il match tra Milan e Como, conclusosi 1-1, dopo che Nico Paz aveva portato avanti i lombardi.
Milan-Como 1-1: Leao pareggia il gol di Nico Paz e riscatta Maignan, l'Inter sorride in vetta alla classificaNico Paz ha segnato un gol che ha portato il Como in vantaggio contro il Milan, ma Rafael Leao ha risposto pareggiando.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Solo un pari per il Milan contro il Como: i rossoneri scivolano a meno sette dall’Inter; Milan-Como 1-1: risultato finale e highlights; Allegri analizza il pareggio col Como: Ci mancavano due mezzali..; Milan-Como 1-1, Serie A 2025/2026: le statistiche.
Allegri dice che il pareggio con il Como è importante e invita alla calmaMassimiliano Allegri riflette sul pareggio del Milan contro il Como e guarda al futuro con fiducia, tra campionato e Champions League. Il Milan di Massimiliano Allegri ha affrontato una sfida impegnat ... notiziemilan.it
Leao risponde a Nico Paz: 1-1 fra Milan e ComoMilano, 18 febbraio 2026 – Giusto pareggio fra Milan e Como per 1-1, dopo una partita iniziata lentamente e poi esplosa, dopo il v antaggio lariano di Nico Paz, a cui fatto seguito nella ripresa, il p ... ilgiorno.it
Lo Scudetto è in mano all'Inter dopo il pareggio di Milan e Como facebook
#Allegri commenta così il pareggio del #Milan contro il #Como Cosa ha detto x.com