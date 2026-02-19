Milan pareggio Como e fuga Inter | errore Maignan Leão risponde ma la vetta si allontana

Il portiere del Milan, Maignan, commette un errore che permette al Como di pareggiare e compromettere la vittoria. Dopo aver sbagliato un passaggio semplice, il francese mette in difficoltà la squadra, mentre Leão risponde segnando il gol che aveva portato avanti i rossoneri. La partita si conclude con un pareggio 1-1, allontanando il Milan dalla vetta e consentendo all’Inter di approfittarne con la vittoria contro il Bologna. La classifica ora si riempie di sorprese e colpi di scena.

Milan Frena, l'Inter Allunga: 1-1 con il Como e Scivolata in Classifica. Il Milan ha lasciato sfumare una vittoria preziosa contro il Como, pareggiando 1-1 allo stadio Meazza in un match valido per il recupero della ventiquattresima giornata di Serie A. Il risultato allontana i rossoneri dalla capolista Inter, ora distante sette punti in classifica, e fa emergere nuovamente fragilità nella gestione dei momenti decisivi. Un errore del portiere Mike Maignan ha compromesso l'inizio della partita, costringendo la squadra di Allegri a una rimonta difficile. Un Inizio Shock: L'Errore di Maignan e il Vantaggio Ospite.

