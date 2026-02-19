Milan l’esperto è sicuro | Vicini a lasciare il Real Madrid Che occasione di calciomercato

Calciomercato Milan, continua la stagione dei rossoneri con un obiettivo chiaro in testa per la squadra di Massimiliano Allegri: tornare in Champions League a partire dalla prossima stagione. Se l'obiettivo dovesse essere raggiunto, la dirigenza del Diavolo dovrà lavorare parecchio in estate per rinforzare e allungare la rosa, visto che in questa stagione il Milan non ha giocato le coppe europee. Tanti movimenti sono attesi in difesa. Ecco le ultime novità. PROSSIMA SCHEDA>>> Matteo Moretto, noto esperto di calciomercato, in un video pubblicato sul canale YouTube di Fabrizio Romano ha parlato di due difensori che potrebbero piacere in futuro al Milan. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Milan, occhi di nuovo a casa Real Madrid: per il calciomercato occasione d’oro a zeroPer il calciomercato del Milan, il focus si concentra su opportunità a parametro zero in vista delle prossime stagioni.

Brahim Diaz brilla col Marocco in Coppa d’Africa, e a gennaio può lasciare il Real Madrid! Occasione anche per la Serie A?Brahim Diaz sta mettendo in mostra il suo talento con il Marocco durante la Coppa d’Africa, alimentando voci sul suo possibile addio al Real Madrid a gennaio.

Mariani designato per Milan-Como: è il secondo incrocio stagionale con il DiavoloNella giornata di ieri è stato designato l'arbitro che dirigerà la partita Milan-Como, recupero della 24^ giornata di Serie A che si disputerà domani, ... milannews.it

Milan-Como, Allegri: Serve rispetto, Fabregas ha trattenuto SaelemaekersL'allenatore del Milan commenta il pari col Como condito anche da qualche screzio di troppo nel finale di gara che ha portato anche al rosso: Fabregas ha trattenuto Saelemaekers su una loro ripartenz ... sport.sky.it

La coppia tra l'influencer brasiliana Virginia Fonseca e l'asso del Real Madrid Vinicius è tra le più chiacchierate del mondo del calcio, visto che la notorietà e visibilità dei due – contrariamente al solito quando ci sono giocatori coinvolti – è molto simile. Basti pe facebook

Comunicato della UEFA sul presunto episodio di razzismo durante Benfica-Real Madrid: "Rapporto in revisione" x.com