Milan così Jashari post Como | Meglio oggi che all’andata Ora guardiamo alla prossima
Ardon Jashari, giocatore del Milan, ha spiegato dopo la vittoria contro il Como che la squadra si sente più sicura rispetto alla partita di andata. La sua presenza in campo ha contribuito a cambiare gli esiti, evidenziando un miglioramento nelle prestazioni complessive. Jashari ha sottolineato che questa vittoria dà fiducia in vista delle prossime sfide. La squadra ora si concentra sulla partita successiva, con l’obiettivo di continuare a migliorare il rendimento. I tifosi attendono con entusiasmo il prossimo impegno del Milan.
Ardon Jashari, giocatore rossonero, ha parlato a 'DAZN' al termine di Milan-Como, recupero della 24^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolto allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni. "Io sono d’accordo con Leao, abbiamo fatto meglio oggi che all’andata. È stata una partita difficile contro il Como. Ma guardiamo alla prossima partita, perché è importante». 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
