Il Milan ha raggiunto un record storico di plusvalenze da 91,7 milioni di euro nella stagione 202526, grazie alle cessioni di Jimenez e Pobega. Questa cifra supera di gran lunga i risultati delle stagioni precedenti e ha permesso al club di migliorare il bilancio senza giocare in Europa. La strategia di vendite ha portato a introiti significativi, anche se ha comportato una riduzione della rosa. La società ora si concentra su nuove strategie per consolidare la posizione futura. La stagione si chiude con questa svolta finanziaria.

Il Milan Riscrive le Regole: Plusvalenze da Record e un Futuro Senza Europa. Il Milan ha concluso la stagione 202526 con un bilancio inaspettato, raggiungendo un record storico di plusvalenze pari a 91,7 milioni di euro. Un risultato sorprendente, maturato in un contesto economico complesso, segnato dall'assenza di introiti derivanti dalle competizioni europee e da una strategia di valorizzazione del capitale umano. Una Stagione di Sfide e Opportunità. L'esclusione dalle coppe europee ha rappresentato una sfida significativa per il Milan, privando il club di circa 80 milioni di euro tra premi UEFA e incassi al botteghino.

Il Bournemouth riscatta Jimenez: può entrare nella top 10 delle cessioni record del MilanIl Bournemouth ha deciso di riscattare Jimenez, portando nelle casse del Milan un incasso che potrebbe arrivare fino a 25,5 milioni di euro, bonus inclusi.

