Milan-Como | provvedimenti per Allegri

Il Giudice Sportivo Gerardo Mastrandrea ha deciso di prendere provvedimenti dopo il pareggio 1-1 tra Milan e Como, disputato al Meazza. La causa sono le condotte di alcuni giocatori e dello stesso allenatore rossonero durante la partita. Tra le sanzioni, ci sono multe e squalifiche che riguardano soprattutto Allegri e alcuni membri del team ospite. La decisione si basa su comportamenti ritenuti sopra le righe in campo e negli spogliatoi. La vicenda si conclude con queste misure, che entreranno in vigore già dalla prossima giornata.
Il Giudice Sportivo Gerardo Mastrandrea ha chiuso il capitolo disciplinare del recupero Milan-Como (finito 1-1 al Meazza), emettendo provvedimenti che colpiscono soprattutto il tecnico rossonero e alcuni elementi del Como. La partita, rinviata per l’apertura delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026 e giocata ieri sera, è stata segnata da tensioni tra le panchine, con un episodio chiave al 34? del secondo tempo che ha scatenato il caos Massimiliano Allegri è stato squalificato per una giornata: il tecnico del Milan, espulso dall’arbitro Maurizio Mariani per aver lasciato l’area tecnica e contestato veementemente un dirigente avversario (in realtà legato a una trattenuta di Cesc Fàbregas su Alexis Saelemaekers), salterà la prossima gara interna contro il Parma, in programma domenica 22 febbraio alle 18:00. 🔗 Leggi su Dailymilan.it
Giudice Sportivo, Rabiot e Morata out per Milan-Como. Multa a Tare. I provvedimenti contro Comolli e Chiellini
Como Milan, Allegri nel pre gara: «Stasera è una partita complicata, il Como ha caratteristiche ben precise. Su Fullkrug…»
Como-Milan 1-3: gol e highlights | Serie A
