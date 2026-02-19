Milan-Como la moviola Mariani da ‘4’ | manca un rosso a Saelemaekers
Nel match tra Milan e Como, l’arbitro Mariani ha assegnato un voto insufficiente, punendo severamente le sue decisioni su campo. La moviola evidenzia come l’arbitro abbia trascurato un fallo grave di Saelemaekers, che avrebbe dovuto ricevere il rosso diretto. La scelta ha suscitato molte proteste tra i tifosi e gli esperti, che criticano la mancata sanzione e il suo impatto sul risultato finale. La partita termina con un pareggio, ma la valutazione dell’arbitro rimane al centro delle discussioni.
Continuano gli errori arbitrali in Serie A e non solo. 'Il Corriere dello Sport' ha bocciato nettamente la prestazione dell'arbitro Mariani in Milan-Como 1-1 dando un secco 4 alla direzione di gara a San Siro. Ecco la moviola del quotidiano. LEGGI ANCHE: Milan, l'esperto è sicuro: "Vicini a lasciare il Real Madrid". Che occasione di calciomercato>>> Sul possibile rosso a Saelemaekers: "Manca appunto il secondo giallo per Saelemaekers: entra su Baturina in chiaro ritardo, in maniera molto dura, è lui il primo a sapere che l’ha fatta grossa. Mariani fra l’altro sbaglia il timing chiaro che ci sia stato un suggerimento". 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
