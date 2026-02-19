Milan-Como la moviola Mariani da ‘4’ | manca un rosso a Saelemaekers

Nel match tra Milan e Como, l’arbitro Mariani ha assegnato un voto insufficiente, punendo severamente le sue decisioni su campo. La moviola evidenzia come l’arbitro abbia trascurato un fallo grave di Saelemaekers, che avrebbe dovuto ricevere il rosso diretto. La scelta ha suscitato molte proteste tra i tifosi e gli esperti, che criticano la mancata sanzione e il suo impatto sul risultato finale. La partita termina con un pareggio, ma la valutazione dell’arbitro rimane al centro delle discussioni.