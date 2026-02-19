Durante il recupero della partita tra Milan e Como, l’arbitro Mariani ha suscitato polemiche per alcune decisioni discutibili. In particolare, le scelte su Saelemaekers e i tempi di intervento hanno generato malumore tra i giocatori e i tifosi. La moviola ha evidenziato errori evidenti, che hanno influenzato il corso del match. La partita si è conclusa con molte critiche sull’operato dell’arbitro, che ha preso decisioni in ritardo e non sempre chiare. La discussione sulla sua gestione continua a tenere banco tra gli appassionati.

Nel recupero tra Milan e Como, l'andamento dell'arbitraggio è finito al centro dell'attenzione per una decisione controversa che ha interessato sia la gestione disciplinare sia i tempi di intervento. L'episodio ha coinvolto direttamente le scelte dell'arbitro e ha acceso un dibattito sulle conseguenze tattiche e sull'impatto sul match. Nel concerto delle azioni decisive, Alexis Saelemaekers è stato ammonito per un intervento molto duro e in ritardo su Martin Baturina, talento croato dei lariani. Nonostante la chiarezza del fallo, l'arbitro non ha estratto il secondo cartellino giallo, mantenendo l'avversario in undici uomini e influenzando l'equilibrio della sfida.

© Mondosport24.com - Milan-Como: la moviola boccia Mariani, errori su Saelemaekers e decisioni in ritardo

