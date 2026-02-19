Milan-Como | la moviola boccia Mariani errori su Saelemaekers e decisioni in ritardo
Durante il recupero della partita tra Milan e Como, l’arbitro Mariani ha suscitato polemiche per alcune decisioni discutibili. In particolare, le scelte su Saelemaekers e i tempi di intervento hanno generato malumore tra i giocatori e i tifosi. La moviola ha evidenziato errori evidenti, che hanno influenzato il corso del match. La partita si è conclusa con molte critiche sull’operato dell’arbitro, che ha preso decisioni in ritardo e non sempre chiare. La discussione sulla sua gestione continua a tenere banco tra gli appassionati.
Nel recupero tra Milan e Como, l’andamento dell’arbitraggio è finito al centro dell’attenzione per una decisione controversa che ha interessato sia la gestione disciplinare sia i tempi di intervento. L’episodio ha coinvolto direttamente le scelte dell’arbitro e ha acceso un dibattito sulle conseguenze tattiche e sull’impatto sul match. Nel concerto delle azioni decisive, Alexis Saelemaekers è stato ammonito per un intervento molto duro e in ritardo su Martin Baturina, talento croato dei lariani. Nonostante la chiarezza del fallo, l’arbitro non ha estratto il secondo cartellino giallo, mantenendo l’avversario in undici uomini e influenzando l’equilibrio della sfida. 🔗 Leggi su Mondosport24.com
Moviola Milan Como, bocciato Mariani: pesano il mancato rosso a Saelemaekers e i ritardi nelle decisioniDurante la partita tra Milan e Como, l’arbitro Mariani ha preso decisioni contestate che hanno influenzato il risultato.
Milan-Como, la moviola. Mariani da ‘4’: manca un rosso a SaelemaekersNel match tra Milan e Como, l’arbitro Mariani ha assegnato un voto insufficiente, punendo severamente le sue decisioni su campo.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Milan-Como, moviola: rosso per Allegri, doveva essere espulso anche Fabregas?; Moviola Milan-Como: giusto annullare il goal di Vojvoda? Era fallo o fuorigioco?; Pagelle Milan-Como 1-1: clamoroso errore di Maignan, ne approfitta Nico Paz, Leao salva i rossoneri; Le pagelle degli arbitri: La Penna 4, non solo Bastoni-Kalulu. Colombo fa giocare Napoli-Roma: 6.
La moviola della Gazzetta su Milan-Como: Saele rischia il rosso. Vojvoda in offsideIl Milan non è andato oltre l'1-1 in casa contro il Como. Un pareggio amaro per i ragazzi di Massimiliano Allegri, che ora sono a -7 dall'Inter. L'edizione odierna della ... milannews.it
Milan-Como, moviola: proteste sui due gol poi scoppia il caos tra Allegri e FabregasLa prova dell’arbitro Mariani di Aprilia a San Siro nel recupero di serie A Milan-Como analizzata ai raggi X dal talent di Dazn Luca Marelli, quattro gli ammoniti, la moviola ... sport.virgilio.it
Lo scontro Fabregas-Allegri post Milan-Como ma è lo sbrocco di René Ferretti in Boris A cazzo de cane x.com
Milan-Como non è stata entusiasmante sul campo, ma ha comunque tanto da raccontare, soprattutto per quanto accaduto nell’immediato post partita tra i due allenatori I retroscena https://www.tuttomercatoweb.com/serie-a/i-retroscena-dalla-lite-allegri- facebook