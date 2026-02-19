Milan-Como Baturina | Tempo di adattamento finito

Dopo la partita tra Milan e Como, Baturina ha dichiarato che il suo periodo di adattamento è terminato. Il centrocampista ha spiegato di sentirsi più sicuro in campo e di aver trovato la giusta intesa con i compagni. Baturina ha anche sottolineato di aver lavorato duramente per migliorare le proprie prestazioni e di essere pronto a contribuire al meglio alla squadra. La sua presenza in campo si fa più constante, e ora punta a dare un apporto decisivo nelle prossime partite.

Marin Baturina, giocatore lariano, ha parlato in conferenza stampa al termine di Milan-Como, recupero della 24^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolto allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni. Come siè trovatocon la difesa a 3: "È un sistema un po' diverso per noi. L'allenatore ci ha spiegato bene. Abbiamo giocato una buona partita con una grande squadra. Preparata bene, 1-1 risultato giusto e buono". Sulla sua prima da titolare a San Siro e il primo punto: "Sono orgoglioso della squadra. Oggi ci siamo comportati da grande squadra.