Milan-Como Bartesaghi | Dopo il gol dell’1-1 non bisognava perderla loro fortunati

Davide Bartesaghi ha commentato il pareggio tra Milan e Como, spiegando che il risultato poteva essere diverso. L'esterno rossonero ha detto che, dopo il gol dell’1-1, non si doveva perdere la partita, ma i loro avversari sono stati fortunati. La squadra di casa ha sprecato alcune occasioni importanti, mentre il Como si è difeso con ordine. Il match, disputato sotto un cielo grigio a San Siro, ha lasciato molti dubbi tra i tifosi milanesi. La prossima sfida potrebbe essere decisiva per il proseguo del campionato.

Davide Bartesaghi, giocatore rossonero, ha parlato a 'DAZN' al termine di Milan-Como, recupero della 24^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolto allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni. Che sensazioni hai sulla classifica? "Sicuramente ci si crede, siamo una squadra positiva e forte, le possibilità le abbiamo. Sapevamo che era difficile stasera, loro sono stati un pochino fortunati a trovare il gol del vantaggio ma siamo stati bravi a riprenderla". La sua crescita tattica:"Le partite cambiano durante i 90 minuti, bisogna saper leggere i momenti.

