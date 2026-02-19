Milan-Como 1-1 | Leao risponde a Nico Paz ma niente accorcio sull’Inter

Il Milan e il Como si sono divisi la posta in palio con un pareggio 1-1, dopo che Leao ha risposto a Nico Paz. La partita si è giocata a San Siro, dove i rossoneri hanno sprecato diverse occasioni, mentre i lombardi hanno mostrato grande determinazione. Leao ha segnato su assist di Giroud, ma il Como ha trovato il pareggio con un tiro preciso di Nico Paz nel secondo tempo. I tifosi del Milan sono rimasti delusi dal risultato, che complica la corsa europea della squadra.

Il Milan esce da San Siro con un fortissimo amaro in bocca. I rossoneri di Max Allegri non vanno oltre l'1-1 in casa contro il Como: a segno Nico Paz e Rafael Leao. Il punto collezionato contro i lariani fa mantenere al Milan il secondo posto in classifica a quota 54 punti, continuando anche la striscia d'imbattibilità. Niente accorcio all'Inter capolista. Il Milan ha affrontato il Como nella 24ª giornata di Serie A, terminando con un pareggio per 1-1. La partita è stata equilibrata, con il Como che ha aperto le marcature al 31' grazie a un gol di Nico Paz. Leao ha segnato il gol che ha pareggiato il match tra Milan e Como, conclusosi 1-1, dopo che Nico Paz aveva portato avanti i lombardi.