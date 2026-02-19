Alessandro Calori ha commentato le recenti critiche rivolte a Massimiliano Allegri, allenatore del Milan, sottolineando che spesso sono ingiuste. La causa sono le aspettative troppo alte e le pressioni esterne che incidono sul suo lavoro. Calori ha osservato che Allegri si impegna molto, anche in situazioni difficili, e che spesso viene giudicato senza considerare le sfide reali. La situazione diventa evidente quando il tecnico affronta partite complicate, come quella contro una squadra in crisi.

L'ex calciatore e allenatore Alessandro Calori, è stato ospite di Radio Serie A. Tra le varie tematiche affrontate, il toscano ha voluto spendere alcune parole anche sul Milan di Massimiliano Allegri, soffermandosi in modo particolare sulla figura dell'allenatore livornese. Ecco, di seguito, le sue parole: LEGGI ANCHE: Fallaccio su Pavlovic, no rosso a Van der Brempt. Tifosi infuriati: "Ha rischiato la frattura. Il VAR.">>> Le parole di Calori su Max Allegri: "Credo che Allegri spesse volte viene criticato in maniera inopportuna, per uno che ha vinto come lui. Ora il Milan ha una punta che si è adattata ma Allegri si inventa Loftus-Cheek che fa l'uomo vicino alla prima punta; Leao, che era sicuramente in un momento non buono, non lo fa giocare perché ha il coraggio di non farlo giocare. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, Calori: “Credo che Allegri spesse volte viene criticato in maniera inopportuna”

