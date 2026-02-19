Milan Bartesaghi dopo il pari contro il Como | Bravi a riprenderla Purtroppo non si può vincere sempre

Davide Bartesaghi ha commentato il pareggio tra Milan e Como, avvenuto allo stadio San Siro. La causa è stata la rimonta rossonera, che ha riportato il risultato in parità. Il difensore ha elogiato i compagni per aver reagito dopo il gol degli avversari e ha ammesso che, purtroppo, non si può sempre vincere. La partita ha visto il Milan cercare di imporre il proprio ritmo, ma il Como ha difeso bene fino al finale. Bartesaghi ha sottolineato l’importanza di mantenere alta la concentrazione.

Davide Bartesaghi, difensore rossonero, ha parlato a 'Milan TV' al termine di Milan-Como, recupero della 24^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolto allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni. Sulla partita: "Sapevamo che era una partita difficile, anche loro sono una squadra fortissima. Siamo stati bravi a riprendere la gara, che non era assolutamente facile, e a non perderla. Abbiamo subito qualche occasione di troppo, dobbiamo prenderne di meno. In complesso abbiamo fatto una buona prestazione". Su cosa è mancato per la vittoria: "Dovevamo essere più cattivi sotto porta, perché le occasioni le abbiamo avute.