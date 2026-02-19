Milan Allegri dopo l’1-1 contro il Como | Guardo al + 8 sulla quinta Un passettino alla volta

Massimiliano Allegri ha commentato l’1-1 tra Milan e Como, sottolineando che il punto conquistato porta il club a +8 sulla quinta in classifica. L’allenatore ha spiegato che l’obiettivo resta quello di migliorare passo dopo passo, senza perdere di vista la prossima sfida. Allegri ha evidenziato come la squadra abbia mostrato carattere, nonostante alcune difficoltà in campo. Il tecnico ha anche menzionato l’importanza di mantenere alta la concentrazione in vista delle prossime partite. La squadra si prepara ora alla trasferta contro la Lazio.

Massimiliano Allegri, allenatore rossonero, ha parlato a 'Sky Sport' al termine di Milan-Como, recupero della 24^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolto allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni. Su cosa guarda dopo questo pareggio: "Guardo il +8 dalla quinta. Bisogna fare un passettino alla volta, anche perché l'Inter sta viaggiando a numeri impressionanti. Dobbiamo pensare solamente a continuare a fare punti, ad allontanarci dalla quinta. Poi nel calcio non si sa mai. Stasera era una partita complicata, difficile. Primo tempo noioso, bravi i ragazzi a riprenderla nel secondo tempo.