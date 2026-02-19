Mike James verso l' Hapoel Tel Aviv | primi contatti per la prossima stagione

Mike James sta valutando un trasferimento all'Hapoel Tel Aviv, dopo aver ricevuto offerte dal club israeliano. La trattativa si è intensificata nelle ultime settimane, con incontri che cercano un accordo prima dell'inizio della prossima stagione. L’obiettivo dell’Hapoel è rafforzare la squadra per la fase successiva della Eurolega, puntando su giocatori esperti come James. Il giocatore si sta prendendo del tempo per decidere, mentre il club israeliano preme per concludere il prima possibile. La decisione finale potrebbe arrivare nei prossimi giorni.

Il club israeliano continua a muoversi sul mercato per capitalizzare la fase decisiva della Eurolega e guarda già alla stagione successiva, valutando innesti mirati e verificando lo stato del roster. L’attenzione è rivolta alle potenziali mosse sui ruoli chiave, agli equilibri di squadra e alle eventuali modifiche contrattuali che potrebbero incidere sull’organico a disposizione del coach. La dirigenza ha avviato contatti con i rappresentanti di Mike James, playmaker che potrebbe lasciare AS Monaco al termine della stagione, dopo cinque campionati con il club francese. La discussione su un possibile trasferimento si integra in una cornice di riflessioni sulla continuità in panchina: la conferma di Dimitris Itoudis è una variabile da monitorare, data anche la storia di James con il CSKA Mosca, dove avrebbe lasciato l’allenatore greco in seguito a un litigio, dichiarando di aver perso rispetto per il tecnico. 🔗 Leggi su Mondosport24.com © Mondosport24.com - Mike James verso l'Hapoel Tel Aviv: primi contatti per la prossima stagione Leggi anche: Virtus-Hapoel Tel Aviv, i movimenti pro-Pal verso una nuova protesta contro Israele Dimitris Itoudis a rischio esonero 'Hapoel Tel Aviv?L’Hapoel Tel Aviv sta valutando se cambiare allenatore. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Mike James si sfoga su Monaco: Non giocate coi miei soldi!; L'ultimo giro di Harden; Monaco, l'Equipe lancia la notizia: stipendi di dicembre pagati, ma situazione ancora intricata; Nikola Mirotic vuole lasciare subito il Monaco?. LNB - L'AS Monaco senza Mike James vince a Nanterre davanti a una folla recordOltre 17.000 spettatori hanno risposto all’appello del Nanterre alla Défense Arena, sfidando pioggia e neve il giorno dopo San Valentino. Un pubblico da record per la LNB, ... pianetabasket.com Tutti i giocatori del Monaco, hanno ricevuto lo stipendio di dicembre. Ad eccezione di uno, Mike James. facebook Monaco, pagati (in parte) gli stipendi di dicembre: ma Mike James resta ai margini x.com