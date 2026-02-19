Mikaela Shiffrin celebra l'oro alle Olimpiadi con una foto spettacolare diventata virale velocemente

Mikaela Shiffrin ha conquistato la medaglia d’oro nello slalom speciale alle Olimpiadi di Milano Cortina, grazie a una gara perfetta. La vittoria arriva dopo mesi di allenamenti intensi e una serie di errori precedenti che avevano messo in dubbio la sua vittoria. La sciatrice americana ha sfoggiato un’uscita spettacolare, attirando l’attenzione dei fan di tutto il mondo. Dopo la gara, ha condiviso una foto emozionante sui social, diventata subito virale. La sua performance ha stupito gli spettatori presenti sulla pista.

Mikaela Shiffrin ha vinto la medaglia d'oro nello slalom speciale femminile delle Olimpiadi di Milano Cortina. Il successo lo ha celebrato con tutti i crismi, sui social ha postato una foto con la medaglia.