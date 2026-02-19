Il mare ha riportato a riva i corpi di 15 migranti, causati da un naufragio avvenuto tra Calabria e Sicilia. La vicenda si è verificata durante una traversata nel Mediterraneo, considerata la rotta più pericolosa per chi tenta di raggiungere l’Italia dall’Africa. I soccorsi hanno recuperato i corpi senza vita nelle acque tra le due regioni, mentre le autorità cercano di ricostruire l’accaduto. La tragedia si aggiunge ad altri incidenti simili registrati negli ultimi mesi. La vicenda rimane sotto i riflettori delle forze dell’ordine.

Il mare restituisce i corpi di 15 migranti, tra la Calabria e la Sicilia: il Mediterraneo si conferma la rotta più letale per chi fugge dall’Africa. Servizio di Alessio Orlandi TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

© Tv2000.it - Migranti, il mare restituisce corpi di 15 persone tra Calabria e Sicilia

Migranti, il mare restituisce 15 corpi tra Calabria e Sicilia. Parla Laura Marmorale di Mhs: «Sono solo alcune delle mille vittime del ciclone Harry. È la più grande strage nel Mediterraneo e nessuno si indigna»Il mare ha restituito quindici corpi tra Calabria e Sicilia, una delle conseguenze del ciclone Harry che ha colpito la zona.

Mediterraneo, naufragi nel ciclone Harry: almeno 15 migranti morti tra Calabria e Sicilia, ricerche ancora in corso.Il naufragio di un'imbarcazione nel Mediterraneo, causato dal ciclone Harry, ha provocato la morte di almeno 15 migranti tra Calabria e Sicilia.

Migranti, il mare restituisce corpi di 15 persone tra Calabria e Sicilia

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.