Migranti il mare restituisce corpi di 15 persone tra Calabria e Sicilia
Il mare ha riportato a riva i corpi di 15 migranti, causati da un naufragio avvenuto tra Calabria e Sicilia. La vicenda si è verificata durante una traversata nel Mediterraneo, considerata la rotta più pericolosa per chi tenta di raggiungere l’Italia dall’Africa. I soccorsi hanno recuperato i corpi senza vita nelle acque tra le due regioni, mentre le autorità cercano di ricostruire l’accaduto. La tragedia si aggiunge ad altri incidenti simili registrati negli ultimi mesi. La vicenda rimane sotto i riflettori delle forze dell’ordine.
Migranti, il mare restituisce 15 corpi tra Calabria e Sicilia. Parla Laura Marmorale di Mhs: «Sono solo alcune delle mille vittime del ciclone Harry. È la più grande strage nel Mediterraneo e nessuno si indigna»Il mare ha restituito quindici corpi tra Calabria e Sicilia, una delle conseguenze del ciclone Harry che ha colpito la zona.
