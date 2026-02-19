**Migranti | Conte ' Meloni non laureata in legge su Rakete mi assumo responsabilità' **

Giuseppe Conte ha commentato la vicenda di Carol Rakete, affermando di assumersi la responsabilità delle decisioni prese quando era premier. In un'intervista, ha spiegato che le scelte relative al caso sono state adottate dai ministri competenti e che non intende scaricare le proprie responsabilità. Conte ha inoltre sottolineato che il risarcimento è legato anche al sequestro della nave avvenuto in seguito. Ha criticato il modo in cui alcuni politici affrontano il tema, sottolineando che le decisioni sono sempre state condivise all’interno del governo.

Roma, 19 feb. (Adnkronos) - "Caso Carol Rakete: ero presidente del Consiglio, me ne assumo la responsabilità, non posso che fare diversamente, rivendico quelle decisioni che abbiamo adottato, hanno adottato i ministri competenti, però dico anche che il risarcimento è collegato alla vicenda successiva del sequestro della nave. Bisogna rispettare i provvedimenti dei giudici. Lo dico, allora ero presidente in carica, è un provvedimento evidentemente che riguarda il mio Governo e vanno sempre rispettati, perché è un potere giudiziario a tutela di tutti i cittadini e quindi deve, se del caso, pronunciarsi anche quando ci sono organi dello Stato.