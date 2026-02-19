Microplastiche nel liquido seminale | cosa dice lo studio dell’Università di Padova

Da anni si parla di microplastiche e del loro potenziale effetto, anche in virtù dell’ elevata diffusione, sulla salute dell’uomo. Sebbene non esista una definizione internazionalmente riconosciuta, l’ Istituto Superiore di Sanità (ISS) indica diverse tipologie di rischi derivanti dalle microplastiche. Rischi di natura fisica, chimica o microbiologica. Solo per dirne alcuni, si conoscono potenziali effetti avversi per la capacità delle microplastiche di attraversare le barriere biologiche (come l’intestino e la placenta ), di danneggiare alcuni organi e l’apparato respiratorio e digerente, di agire come interferenti endocrini e di condizionare negativamente la fertilità e lo sviluppo embrionale nelle prime fasi. Proprio sugli effetti sulla fertilità si è concentrata una nuova ricerca dell’Università di Padova, coordinata dal professor Carlo Foresta, che documenta per la prima volta la presenza di centinaia di particelle nel liquido seminale maschile, con quantità stimate attorno a 50 unità per millilitro e dimensioni paragonabili a quelle degli spermatozoi. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

