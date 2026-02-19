Micropaleontologia | il 23 e 24 febbraio all’Università di Parma il workshop Nannoit

Il 23 e il 24 febbraio, all’Università di Parma, si svolgerà il workshop Nanno.it dedicato ai nannofossili calcarei. La conferenza riunisce paleontologi e ricercatori che studiano questi minuscoli fossili marini, fondamentali per capire i cambiamenti climatici passati. Durante l’evento, saranno presentate nuove scoperte e tecniche di analisi avanzate, con un focus particolare sulla loro applicazione nella ricerca ambientale. Un’occasione per approfondire il ruolo di questi organismi nel patrimonio storico del nostro pianeta.

Il 23 e il 24 febbraio gli specialisti e le specialiste dei nannofossili calcarei si riuniranno all’Università di Parma per il workshop di micropaleontologia Nanno.it, organizzato dallo staff del NannoLab dell’Ateneo al Campus Scienze e Tecnologie. Giunto alla seconda edizione, Nanno.it si è affermato come un importante momento di confronto per la comunità scientifica nazionale. Il workshop rappresenta un’occasione preziosa per fare il punto sullo stato della ricerca italiana sui nannofossili in vista del tradizionale convegno internazionale, che nel 2027 si terrà in Argentina. I lavori si apriranno lunedì 23 febbraio alle 11 nel Plesso di Scienze della Terra del Campus Scienze e Tecnologie (Aula B) e proseguiranno anche nella mattinata del 24 febbraio.🔗 Leggi su Parmatoday.it Università, chiuse le strutture dell’Università di Parma dal 24 dicembre al 6 gennaioL’Università di Parma informa che, dal 24 dicembre al 6 gennaio, gli uffici e le strutture dell’Ateneo resteranno chiusi al pubblico, fatta eccezione per quelle con obbligo di apertura istituzionale, come le strutture di assistenza ospedaliera. Chiuse le strutture dell’Università di Parma dal 24 dicembre al 6 gennaioL’Università di Parma informa che, dal 24 dicembre al 6 gennaio, gli uffici e gli edifici dell’Ateneo resteranno chiusi al pubblico, ad eccezione di quelli con obbligo di apertura istituzionale, come le strutture di assistenza ospedaliera. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Micropaleontologia: il 23 e 24 febbraio il workshop Nanno.it. UNIURB TORNA A TEATRO Al #Teatro Sanzio di Urbino abbiamo vissuto una strepitosa serata di #musica classica dal vivo. Protagonista del concerto, che lo scorso 5 febbraio ha coinvolto tutta la comunità accademica Uniurb, Albrecht Mayer, Primo ob facebook