Michelle Hunziker ha condiviso immagini delle Maldive, dove si trova in vacanza, a causa del suo lavoro come presentatrice. La conduttrice svizzera, 49 anni, mostra un fisico invidiabile mentre si rilassa in bikini bianco tra le onde di Thudufushi. Le foto hanno subito fatto il giro del web, attirando molti commenti sui suoi risultati di fitness. Michelle ha deciso di concedersi questa fuga tropicale, approfittando di un soggiorno che dura già da alcuni giorni. I fan attendono altri scatti dalla sua vacanza da sogno.

© Novella2000.it - Michelle Hunziker infiamma le Maldive: fisico statuario a 49 anni e vacanza da sogno

