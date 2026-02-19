Michele Senese è mafia La Cassazione ridimensiona solo parzialmente la sua posizione

La Cassazione ha confermato che Michele Senese, noto come 'O Pazz', è coinvolto in attività mafiose. Questa decisione deriva da un procedimento giudiziario che ha evidenziato come il suo ruolo abbia influenzato il controllo criminale nella capitale. Le indagini hanno mostrato come Senese abbia gestito estorsioni e traffico di droga, consolidando il suo potere nel quartiere. La sentenza rappresenta un passo importante nella lotta contro le organizzazioni mafiose romane, lasciando aperti nuovi scenari per le inchieste future. La sua figura resta al centro dell’attenzione pubblica.

C'è una svolta, per certi versi storica, che può impattare sulle dinamiche della criminalità romana. Michele Senese, per tutti 'O Pazz' e per molti il re di Roma, è mafia. Lo ha stabilito la Cassazione in merito al cosiddetto processo ‘Affari di famiglia’ - questo il nome dell'indagine. Oggi la nuova certezza: il clan esiste. Il legittimo tentativo, contenuto nei ricorsi per vizi di motivazione, è stato respinto. La sua posizione, per quanto riguarda gli anni da scontare, tuttavia, sarà ridiscussa di nuovo. Complessivamente otto ricorsi sono stati bocciati e quattro accolti dalla Suprema Corte.🔗 Leggi su Romatoday.it

Leggi anche: Arrestato Angelo Senese: insieme al fratello Michele comandava la Roma criminale. La fuga da Napoli e i legami con la Banda della Magliana

La bomba alla sede degli Irriducibili e l’ok di Senese: per la procura quello di Diabolik è un omicidio di mafiaLa procura ha fatto sapere che l'esplosione alla sede degli Irriducibili e l'ok di Senese indicano che l'omicidio di Diabolik, il capo ultras della Lazio, è un omicidio di mafia.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.