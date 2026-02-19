Michele Franzoso sbotta sui social e attacca Giovanni Franzoni | ‘Al funerale non c’era’

Michele Franzoso, fratello di Matteo scomparso in Cile durante un allenamento, ha reagito duramente sui social contro Giovanni Franzoni, assente al funerale. La sua denuncia riguarda l’assenza di Franzoni in un momento così importante, e ha condiviso un video su Instagram per esprimere il suo disappunto. La tensione tra i due si è fatta evidente, con commenti che hanno acceso il dibattito nel mondo dello sci azzurro. La discussione si è diffusa rapidamente tra gli appassionati e gli addetti ai lavori.

La stoccata al vetriolo. Dolore e polemica si intrecciano sui social nel mondo dello sci azzurro. Michele Franzoso, fratello di Matteo Franzoso, tragicamente scomparso in Cile a settembre durante un allenamento, ha pubblicato un reel su Instagram che ha subito fatto discutere. “Qualcuno dice di essere il fratello di Matteo. Io sono il suo solo fratello. Io ero al suo funerale. Qualcun altro non c’era. È molto egoista e una mancanza di rispetto”, scrive Michele, con un messaggio diretto e doloroso. Le parole non lasciano spazio a interpretazioni: chi tenta di appropriarsi della memoria di Matteo senza esserci stato viene chiamato in causa con fermezza. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

