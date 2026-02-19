Micam, il principale salone internazionale della calzatura, si svolge dal 22 al 24 febbraio a Fiera Milano, a causa della crescente domanda di innovazione nel settore. La manifestazione, intitolata

Prodotto, crescita e innovazione sono al centro di Micam 101 il salone internazionale della calzatura che si tiene dal 22 al 24 febbraio in Fiera Milano e ha per tema "Rinascimento Primordiale" con collezioni, proposte, idee e creatività di 794 marchi - 402 internazionali e 392 italiani - che confermano il ruolo globale della manifestazione e in particolare per l’ industria calzaturiera Made in Italy. Edizione con molte novità perché diventa un ecosistema che mette al centro le esigenze del mercato e grazie agli investimenti nel programma di incoming internazionale e alla selezione qualificata di buyer, rafforza la sua vocazione di supporto per export e internazionalizzazione mentre il layout è stato rinnovato per valorizzare innovazione e contenuti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Micam, innovazione per il “rinascimento” della scarpa

Le fiere Micam e Mipel: "L’alleanza strategica. Innovazione e creatività"Le fiere Micam e Mipel si confermano come eventi di riferimento nel settore calzaturiero e della pelletteria, unendo innovazione e creatività.

Leggi anche: Il Rinascimento Tecnologico di Geely: Milano diventa la capitale del nuovo Rinascimento Tecnologico dell’automotive

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.