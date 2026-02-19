Micam innovazione per il rinascimento della scarpa
Micam, il principale salone internazionale della calzatura, si svolge dal 22 al 24 febbraio a Fiera Milano, a causa della crescente domanda di innovazione nel settore. La manifestazione, intitolata
Prodotto, crescita e innovazione sono al centro di Micam 101 il salone internazionale della calzatura che si tiene dal 22 al 24 febbraio in Fiera Milano e ha per tema "Rinascimento Primordiale" con collezioni, proposte, idee e creatività di 794 marchi - 402 internazionali e 392 italiani - che confermano il ruolo globale della manifestazione e in particolare per l’ industria calzaturiera Made in Italy. Edizione con molte novità perché diventa un ecosistema che mette al centro le esigenze del mercato e grazie agli investimenti nel programma di incoming internazionale e alla selezione qualificata di buyer, rafforza la sua vocazione di supporto per export e internazionalizzazione mentre il layout è stato rinnovato per valorizzare innovazione e contenuti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Le fiere Micam e Mipel: "L’alleanza strategica. Innovazione e creatività"Le fiere Micam e Mipel si confermano come eventi di riferimento nel settore calzaturiero e della pelletteria, unendo innovazione e creatività.
Leggi anche: Il Rinascimento Tecnologico di Geely: Milano diventa la capitale del nuovo Rinascimento Tecnologico dell’automotiveLeggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Scarpa e futuro. Micam e Mipel. Nuova alleanza; MICAM conferma il ruolo di fiera leader del settore calzaturiero; Fashion Link, il sistema moda italiano fa squadra in Fiera Milano; Ecco presenta la Collezione Autunno-Inverno 2026 a MICAM.
Roccobarocco riporta in house calzature e accessori e debutta a MicamLa griffe fondata nel 1974 da Rocco Barocco apre un nuovo capitolo della sua lunga storia, riprendendo la gestione diretta di calzature e accessori. In programma una linea di abbigliamento e i primi m ... it.fashionnetwork.com
MICAM rivoluziona il layout per la 101ª edizione a Milano RhoMICAM, l'evento di riferimento mondiale per le calzature di moda, annuncia una revisione completa del layout espositivo per la 101ª edizione, che si terrà dal 22 al 24 febbraio 2026 presso Fiera Milan ... businesscommunity.it
La fiera internazionale dedicata al mondo della calzatura torna a Milano e noi non potevamo mancare. Innovazione, tendenze, artigianalità e nuove collezioni: il futuro della moda parte da qui. Milano Micam 2026 22-24 Febbraio 2026 Hall 3 Stand C7 #mica facebook