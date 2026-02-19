Mia figlia alle Olimpiadi le emozioni del papà di Alessandra Fumagalli
Camillo Fumagalli, papà di Alessandra, ha condiviso le emozioni per la prima partecipazione della figlia alle Olimpiadi di skeleton. La giovane atleta di 27 anni, originaria di Redona, ha affrontato con determinazione la competizione, vivendo un momento importante della sua carriera. Camillo ha assistito alla gara con il cuore in gola, assaporando ogni istante della prova. La passione di Alessandra per lo sport l’ha portata a raggiungere questo traguardo, che lui ha descritto come un sogno diventato realtà.
Racconto. La prima Olimpiade della skeletonista azzurra, 27enne di Redona, è stata raccontata su Eppen dal papà Camillo, il nostro autore di outdoor È giovedì pomeriggio (12 febbraio), inizia il lungo viaggio verso il Tirolo. La spedizione famigliare è composta da sette tifosi: noi genitori, la sorella Alice con Nicola, i cugini Filippo e Francesca e la zia Cori. Siamo carichi! A Liesing (che poi ho scoperto essere addirittura in Carinzia) veniamo accolti dall’albergatore con assaggi di grappa al fieno. Sabri si astiene. Ferdinand, il titolare, sottolineerà questa sua mancanza fino al giorno della partenza. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
