Mi ha cancellato Sanremo 2026 il big contro la decisione di Carlo Conti | Incredibile proprio io…
Il cantante ha reagito con sorpresa alla decisione di Carlo Conti di escluderlo da Sanremo 2026, causando grande scalpore tra i fan. La scelta del conduttore ha lasciato l’artista senza parole, soprattutto perché aveva già in programma di portare una canzone di grande successo. La sua delusione si è tradotta in un messaggio sui social, dove ha scritto: “Mi ha cancellato”, sottolineando l’incredulità. La sua lunga storia con il festival rende questa esclusione ancora più dolorosa e inaspettata. La vicenda sta facendo discutere nel mondo della musica italiana.
È un legame che attraversa decenni di musica italiana quello tra questo cantante e il Festival di Sanremo. Lui è stato tra i protagonisti più riconoscibili della kermesse, capace di incidere il proprio nome nella storia della manifestazione anche grazie a una vittoria conquistata in passato. Un successo entrato nell’immaginario collettivo, simbolo di un’epoca e di una coppia artistica che ha fatto sognare il pubblico. Proprio per questo, l’artista non ha nascosto sorpresa e amarezza quando ha scoperto che nessuna delle sue canzoni è stata inserita negli spot celebrativi dedicati alla storia del Festival di Sanremo, condotto quest’anno sempre da Carlo Conti.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
