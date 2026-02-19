MG raggiunge il traguardo di un milione di vetture vendute in Europa

MG ha raggiunto il traguardo di un milione di auto vendute in Europa, grazie a una crescita del 20% rispetto all’anno precedente. La causa principale è l’aumento delle vendite di veicoli elettrici e ibridi plug-in, che rappresentano ormai oltre il 50% delle immatricolazioni. La casa automobilistica ha rafforzato la propria presenza in 34 Paesi, puntando su modelli innovativi e prezzi competitivi. La produzione delle vetture in Europa si concentra nello stabilimento di Gliwice, in Polonia, dove vengono assemblate le ultime novità.

Crescita a doppia cifra e forte spinta da elettrico e full hybrid: MG Motor festeggia la milionesima auto immatricolata in Europa, consolidando la propria presenza in 34 Paesi con oltre 1.300 concessionari. Dal ritorno nel Regno Unito nel 2011, il marchio ha costruito un percorso in costante ascesa, superando anche le 300.000 elettriche consegnate grazie al successo della MG4 EV e all'immagine distintiva della roadster Cyberster. Il Regno Unito resta il primo mercato con 386.000 unità complessive, mentre l' Italia è oggi il principale mercato UE e il secondo in Europa.