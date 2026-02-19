MG Motor supera 1 milione di auto in Europa

MG Motor ha conseguito un milione di veicoli venduti in Europa, grazie alla sua strategia di espansione iniziata nel 2011 con il ritorno nel Regno Unito. La casa automobilistica ha ampliato la presenza in 34 Paesi, aprendo più di 1.000 punti vendita. La crescita si deve anche all’introduzione di modelli elettrici e ibridi, che hanno attratto clienti interessati alla mobilità sostenibile. La diffusione del marchio continua a crescere, con un’attenzione particolare al mercato britannico e al Sud Europa.

(Adnkronos) – MG Motor raggiunge il traguardo di un milione di auto consegnate in Europa, consolidando una crescita avviata con il ritorno sul mercato britannico nel 2011 e progressivamente estesa a 34 Paesi attraverso una rete di oltre 1.300 concessionari. Determinante, nella traiettoria di sviluppo del marchio, il posizionamento su elettrico e ibrido con oltre 317.000 veicoli elettrici consegnati nel nostro continente, con un contributo significativo della MG4 EV, tra i modelli a zero emissioni più apprezzati nel segmento delle compatte. Accanto all’elettrico puro, MG ha accelerato sull’ibrido full grazie alla tecnologia Hybrid+, introdotta per la prima volta su MG3 Hybrid+ e oggi disponibile anche su MG ZS Hybrid+.🔗 Leggi su Periodicodaily.com Leggi anche: MG supera per la prima volta le 300.000 auto vendute in Europa Mg, in Europa vendite 2025 superano quota 300 mila unità (+30%)Il 2025 si conferma un anno da record per MG Motor in Europa, con vendite che superano le 300 mila unità, segnando un +30%. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. MG Motor cresce in Europa: superata quota 300.000 vendite nel 2025, traino dalle ibrideIl boom di MG Motor sul mercato automobilistico non si limita solo all’Italia ma coinvolge anche il resto d’Europa. A confermarlo sono i numeri: per la prima volta MG Motor ha tagliato il traguardo ... motorionline.com MG supera quota 100.000 auto vendute in Italia: +30% nei primi 9 mesi del 2025MG Motor ha superato le 100.000 vetture vendute in Italia, un risultato, raggiunto in poco di quattro anni, che testimonia come il marchio sia riuscito a conquistare la fiducia del pubblico italiano ... motorionline.com Enterprise Search intelligente: più di un semplice motore di ricerca Trovare informazioni oggi non è il vero problema. Il problema è trovare quelle giuste, nel contesto corretto, quando servono davvero. ETHYMO® di Firedesktop supera i limiti dei motori di ricerc facebook Dalle auto autonome ai robot: la nuova visione artificiale supera la velocità umana x.com