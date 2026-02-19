mette pietre sui binari arrestato sabotaggio sventato dai carabinieri

Un uomo ha tentato di sabotare un treno posando sassi sui binari, probabilmente per causare un deragliamento. Quando si è reso conto di non aver provocato danni, ha ripetuto l’azione subito dopo. I carabinieri sono intervenuti prontamente, fermando il sospettato prima che potesse mettere in atto altri atti pericolosi. La polizia ha sequestrato i sassi e avviato le indagini per verificare eventuali altri tentativi di sabotaggio. L’uomo è stato portato in caserma per ascoltare la sua versione.

Voleva far deragliare o danneggiare un treno mettendo sassi sui binari e, quando si è accorto di non aver raggiunto l’obiettivo, ci ha riprovato immediatamente. Trovando, però, sulla sua strada i carabinieri che lo hanno inseguito e arrestato, sventando il secondo tentativo. I militari dell’Arma, infatti, hanno rimosso le pietre dai binari poco prima che arrivasse un altro convoglio ferroviario. È il pomeriggio di martedì e siamo all’altezza della stazione di Castel San Pietro Terme, quando un cittadino telefona al 112 per segnalare la presenza di un giovane accovacciato vicino ai binari. All’arrivo del treno regionale veloce 17510, partito dalla stazione di Imola e diretto a Bologna, il cittadino sente uno scoppio e vede una nube di polvere che fa pensare a un impatto tra il convoglio e qualcosa posizionato sulle rotaie. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

