Metrobus in via Settevalli lavori a fianco del Conad

I lavori per il Metrobus continuano, questa volta in via Settevalli vicino al Conad. La causa è l’avanzamento del progetto di trasporto pubblico, che prevede nuove fermate e miglioramenti nella viabilità. La presenza di macchinari e operai rende difficile il traffico in questa zona, creando disagi per gli automobilisti e i pedoni. Le squadre si concentrano sulla posa delle infrastrutture necessarie per il nuovo sistema di trasporto. I residenti chiedono informazioni sui tempi di completamento di questa fase.

Proseguono i lavori per la realizzazione del Metrobus. E ancora una volta il cantiere interessa via Settevalli. Il Comune di Perugia ha disposto, infatti, modifiche temporanee alla circolazione nel tratto di questa importante strada compreso tra il civico 121 e la rotatoria adiacente al centro commerciale UpimConad, per consentire l'avanzamento degli interventi previsti dal progetto. Così da lunedì 23 a mercoledì 25 febbraio, dalle ore 8.30 alle ore 18.00 verrà istituito il senso unico alternato di marcia, regolato da segnaletica e personale incaricato dall'impresa esecutrice, con la conseguente introduzione del limite massimo di velocità di 30 km all'ora nel tratto interessato dai lavori e in quelli adiacenti.