Meteo ultima perturbazione poi aria di primavera nel weekend

Il meteorologo di 3bmeteo spiega che l’ultima perturbazione sta portando pioggia forte e vento intenso, causando disagi su molte zone. Questa ondata di maltempo durerà ancora qualche ora, poi si prevede un miglioramento. Nel fine settimana arriverà aria più calda e stabile, portando temperature in aumento e giornate più soleggiate. Le previsioni indicano che il maltempo si fermerà prima di lasciare spazio al ritorno del sole. La situazione si stabilizzerà entro la fine della settimana.

Ancora maltempo e vento forte, ma sarà l'ultima perturbazione. Lo conferma il meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara che spiega: "L'ennesima tempesta atlantica, denominata Pedro, sta interessando l'Europa centro-occidentale e anche l'Italia, con il maltempo in intensificazione al Nord e progressivamente al Centro. Proprio sulle regioni settentrionali la neve cade a quote collinari ma a tratti fin sul fondovalle sulle Alpi. Venerdì rovesci e temporali interesseranno essenzialmente il medio versante Adriatico e il Sud, mentre altrove il tempo andrà migliorando. Attenzione ancora una volta al vento, che soffierà forte dapprima di Scirocco e Libeccio, poi di Maestrale e Grecale, con raffiche anche di oltre 70-80kmh in particolare al Centrosud; foehn a tratti forte al Nordovest e lungo la cerchia alpina nel corso di venerdì".🔗 Leggi su Pisatoday.it

Meteo | “Ultima perturbazione di una lunga serie, assaggio di primavera nel weekend”L’arrivo della perturbazione Pedro ha portato pioggia intensa e vento forte in molte regioni italiane.

Meteo Italia: ultima perturbazione, nel weekend arriva l’anticicloneLa perturbazione Pedro ha colpito l’Italia, causando pioggia intensa e raffiche di vento che hanno provocato disagi in diverse regioni.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.