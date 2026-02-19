Meteo ultima perturbazione poi aria di primavera nel weekend
Il meteorologo di 3bmeteo spiega che l’ultima perturbazione sta portando pioggia forte e vento intenso, causando disagi su molte zone. Questa ondata di maltempo durerà ancora qualche ora, poi si prevede un miglioramento. Nel fine settimana arriverà aria più calda e stabile, portando temperature in aumento e giornate più soleggiate. Le previsioni indicano che il maltempo si fermerà prima di lasciare spazio al ritorno del sole. La situazione si stabilizzerà entro la fine della settimana.
Ancora maltempo e vento forte, ma sarà l'ultima perturbazione. Lo conferma il meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara che spiega: "L'ennesima tempesta atlantica, denominata Pedro, sta interessando l'Europa centro-occidentale e anche l'Italia, con il maltempo in intensificazione al Nord e progressivamente al Centro. Proprio sulle regioni settentrionali la neve cade a quote collinari ma a tratti fin sul fondovalle sulle Alpi. Venerdì rovesci e temporali interesseranno essenzialmente il medio versante Adriatico e il Sud, mentre altrove il tempo andrà migliorando. Attenzione ancora una volta al vento, che soffierà forte dapprima di Scirocco e Libeccio, poi di Maestrale e Grecale, con raffiche anche di oltre 70-80kmh in particolare al Centrosud; foehn a tratti forte al Nordovest e lungo la cerchia alpina nel corso di venerdì".🔗 Leggi su Pisatoday.it
Meteo | “Ultima perturbazione di una lunga serie, assaggio di primavera nel weekend”L’arrivo della perturbazione Pedro ha portato pioggia intensa e vento forte in molte regioni italiane.
Meteo Italia: ultima perturbazione, nel weekend arriva l’anticicloneLa perturbazione Pedro ha colpito l’Italia, causando pioggia intensa e raffiche di vento che hanno provocato disagi in diverse regioni.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Meteo: Giovedì e Venerdì nuova perturbazione con Pioggia e Neve. I dettagli; Inizio settimana stabile, poi piogge e (molta) neve in quota. Gran finale dei Giochi in Arena col sole; Meteo Vibonese, una notizia cattiva e una buona: giovedì l’ultimo ciclone poi una settimana di sole · ilvibonese.it; ? Meteo, in arrivo qualche giorno di sole (ma non durerà). Poi tocca alla perturbazione.
Meteo, arriva l’ultimo colpo di coda dell’inverno poi a dominare sarà il soleLe previsioni meteo parlano di ultimo fronte di maltempo tra giovedì e venerdì, poi torna l’alta pressione con tempo stabile sull’Italia. lanotiziagiornale.it
Meteo Italia: ultima perturbazione, nel weekend arriva l’anticicloneIl meteo Italia weekend segnerà un cambio di passo dopo l’ennesima perturbazione atlantica. La tempesta denominata Pedro sta infatti interessando l’Europa ... zon.it
METEO COSENZA | Dovrebbe essere l’ultima di una lunga serie che ha devastato la Calabria in due settimane. Oggi giornata di sole, ma durerà poco. Nel week-end torna il sereno facebook
#Meteo, ultimo fronte atlantico prima di un cambio di rotta. Il punto del meteorologo #Federico #Brescia x.com