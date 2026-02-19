Meteo Roma e Lazio 20 febbraio 2026 | sole freddo al mattino e gelate nelle zone interne

Il cielo sereno e il freddo intenso al mattino sono stati causati dall’alta pressione che si è stabilizzata sulla regione. A Roma, le temperature sono scese sotto zero nelle zone interne, provocando gelate sui terreni e sui veicoli lasciati all’aperto. Durante il giorno, il clima si è mantenuto stabile e soleggiato, ma le temperature sono rimaste basse. Le previsioni indicano che il freddo continuerà anche nei prossimi giorni, con minime che spesso scenderanno sotto lo zero nelle zone più interne.

Meteo Roma e Lazio, previsioni per venerdì 20 febbraio 2026: tempo stabile ma più freddo al mattino. ROMA – Giornata complessivamente stabile sulla Capitale e su gran parte della regione Lazio quella di venerdì 20 febbraio 2026. L'alta pressione torna infatti a rafforzarsi sul Mediterraneo centrale favorendo condizioni meteorologiche più asciutte. Non mancheranno tuttavia foschie mattutine, freddo nelle ore notturne e qualche velatura pomeridiana, tipici di questo periodo invernale. Le temperature resteranno invernali soprattutto all'alba, mentre nelle ore centrali della giornata si registrerà un graduale rialzo termico grazie al soleggiamento.