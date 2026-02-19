Meteo | Previsioni per venerdì 20 febbraio

Il cielo sereno di domani a Modena deriva da un'alta pressione stabile che domina la regione. Le previsioni indicano temperature tra i 4 e i 16 gradi, con il sole che illuminerà tutto il giorno senza interruzioni di pioggia. La giornata sarà caratterizzata da un clima mite, ideale per le attività all'aperto. Lo zero termico raggiungerà i 1810 metri, segnalando un'aria più calda in quota. Le condizioni meteo rimarranno favorevoli fino alla sera, senza cambiamenti significativi.

A Modena domani bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 16°C, la minima di 4°C, lo zero termico si attesterà a 1810m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Ovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Sudest. Nessuna allerta meteo presente. Un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Nello specifico su litorali e pianura romagnola nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata con tendenza ad ampi rasserenamenti in serata; su pianura emiliana, dorsale emiliana e dorsale romagnola cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata.🔗 Leggi su Modenatoday.itImmagine generica

