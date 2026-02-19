Meteo | Previsioni per venerdì 20 febbraio
Il cielo sereno di domani a Modena deriva da un'alta pressione stabile che domina la regione. Le previsioni indicano temperature tra i 4 e i 16 gradi, con il sole che illuminerà tutto il giorno senza interruzioni di pioggia. La giornata sarà caratterizzata da un clima mite, ideale per le attività all'aperto. Lo zero termico raggiungerà i 1810 metri, segnalando un'aria più calda in quota. Le condizioni meteo rimarranno favorevoli fino alla sera, senza cambiamenti significativi.
A Modena domani bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 16°C, la minima di 4°C, lo zero termico si attesterà a 1810m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Ovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Sudest. Nessuna allerta meteo presente. Un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Nello specifico su litorali e pianura romagnola nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata con tendenza ad ampi rasserenamenti in serata; su pianura emiliana, dorsale emiliana e dorsale romagnola cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata.🔗 Leggi su Modenatoday.it
Meteo | Previsioni per venerdì 13 febbraioDomani a Modena il cielo sarà in prevalenza sereno o poco nuvoloso.
Meteo, le previsioni in Campania per venerdì 6 febbraio 2026Questa mattina in Campania il cielo è molto nuvoloso, soprattutto ad Avellino, dove ci sono deboli piogge.
Previsioni del tempo Limet per venerdì 20 febbraio 2026
Argomenti discussi: Inizio settimana stabile, poi piogge e (molta) neve in quota. Gran finale dei Giochi in Arena col sole; Meteo | Previsioni per venerdì 13 febbraio; Meteo Torino: oggi e domani nubi sparse, Venerdì 20 poco nuvoloso; Meteo in Veneto, le previsioni per giovedì 12 febbraio: pioggia alternata a schiarite.
Meteo Italia: nuovo vortice tra giovedì e venerdì, piogge, temporali, vento forte e neve a quote basse. Le previsioniUna nuova tempesta si abbatte sulle regioni italiane con forti temporali, raffiche di vento e nevicate abbondanti. meteo.it
Meteo: Giovedì e Venerdì nuova perturbazione con Pioggia e Neve. I dettagliGiovedì 19 Febbraio: maltempo al Centro-Nord e neve a bassa quota Già la prossima notte sarà caratterizzata dalle prime precipitazioni sulle regioni di Nord-Ovest e da qualche piovasco sul versante ti ... ilmeteo.it
Torna l'allerta meteo in molte regioni: le previsioni di giovedì 19 febbraio 2026 I dettagli, città per città, sull'app di Meteo.it facebook
#Meteo #Previsioni #18febbraio Notte con cielo velato al Nord e parte del centro, più sereno al Sud. Domani nubi in aumento su Nord e regioni tirreniche con piogge deboli tra liguria e alta Toscana. Sole su Adriatico e Sud. Maestrale in attenuazione x.com