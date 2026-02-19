Meteo le previsioni in Campania per giovedì 19 febbraio 2026
Il peggioramento delle condizioni meteorologiche in Campania si deve all’arrivo di una perturbazione proveniente dal Nord Europa. A partire dalla mattina, le nuvole copriranno il cielo di Avellino, portando piogge deboli che si intensificheranno nel pomeriggio. La sera, si prevedono rovesci temporaleschi che accumuleranno circa 23 millimetri di pioggia. Le temperature si manterranno stabili, ma il maltempo influenzerà le attività all’aperto. La giornata sarà caratterizzata da un progressivo aumento delle precipitazioni nella regione.
Ecco le previsioni meteo in Campania per oggi, giovedì 19 febbraio 2026. Avellino – Nubi in progressivo aumento con deboli piogge dal pomeriggio, in intensificazione in serata con rovesci anche a carattere temporalesco, sono previsti 23mm di pioggia. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 13°C, la minima di 9°C, lo zero termico si attesterà a 2367m. I venti saranno al mattino forti e proverranno da Sud-Sudovest, al pomeriggio molto forti e proverranno da Sud-Sudovest. Allerte meteo previste: pioggia. Benevento – Nubi in progressivo aumento con deboli piogge dal pomeriggio, sono previsti 10mm di pioggia.
