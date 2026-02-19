Il sole splende su tutta Italia nel fine settimana, portando un’anticipazione di primavera. Le previsioni indicano giornate soleggiate, con poche nuvole che attraversano il cielo da Nord a Sud. Temperature miti aumentano il senso di benessere, mentre le regioni del Nord vedono un miglioramento dopo giorni di freddo. Le condizioni meteo favorevoli invitano a uscire e a godersi il clima stabile. Le previsioni indicano che il bel tempo durerà almeno fino a domenica, offrendo un weekend all’insegna del sole.

Dopo la recente instabilità, il fine settimana vedrà un progressivo consolidamento del bel tempo grazie al ritorno dell'alta pressione delle Azzorre. Sebbene le regioni adriatiche e il Sud peninsulare debbano fare i conti con un’ultima fase di incertezza e residue precipitazioni, specialmente tra Calabria e Sicilia, il quadro generale volgerà verso una decisa stabilità. Il ripristino del regime anticiclonico favorirà un contesto tipicamente primaverile su gran parte della penisola, con temperature in risalita e cieli sereni, fatta eccezione per il Nord-Est dove la nuvolosità si manterrà più compatta, pur in un contesto di tempo asciutto La giornata di venerdì 20 febbraio vedrà l'Italia divisa tra un deciso miglioramento e gli ultimi colpi di coda dell'instabilità. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Meteo del weekend 20-22 febbraio: tanto sole da Nord a Sud

