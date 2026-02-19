Meteo addio al maltempo | cambia tutto finalmente
Il maltempo ha causato disagi in diverse regioni italiane, ma le previsioni indicano un cambiamento imminente. Le condizioni meteo stanno evolvendo in tre fasi: prima si aspettano giornate più miti, poi arriverà un breve ritorno di freddo e neve, e infine si stabilizzerà il tempo. Le temperature aumenteranno di alcuni gradi, portando sollievo alle aree colpite da pioggia e vento. Le stazioni meteo segnalano un netto miglioramento già da questa settimana. Questa trasformazione porterà un clima più stabile e soleggiato.
Le previsioni indicano un’evoluzione in tre passaggi per l’Italia: una prima fase con condizioni più miti, seguita da un temporaneo ritorno di stampo invernale e, successivamente, un miglioramento più stabile. In base alle analisi di iLMeteo.it e 3BMeteo, il cambiamento sarà legato prima a un calo termico con neve fino a bassa quota e poi al ritorno dell’ alta pressione, con tempo più stabile e temperature in aumento. Gli esperti descrivono un quadro differenziato durante il peggioramento, con fenomeni più tipicamente invernali al Nord e precipitazioni più estese su parte del Centro-Sud, prima della successiva rimonta dell’ Anticiclone delle Azzorre. 🔗 Leggi su Tvzap.it
