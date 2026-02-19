Meteo a Novara | dopo la pioggia arriva il sole e la primavera

Da novaratoday.it 19 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Novara, il maltempo ha portato pioggia intensa e temporali, ma ora il sole torna a splendere. L’anticiclone si sta rafforzando, garantendo giornate più serene e temperature in rialzo. Le nuvole si diradano e il cielo si apre, preparando il terreno a un clima più mite. I cittadini potranno godere di giornate più luminose e temperature che si avvicinano alla media stagionale. La primavera sembra aver preso il sopravvento dopo giorni di pioggia e vento forte.

Su novarese e Vco primo assaggio di primavera a partire dal fine settimana. Le previsioni Dopo la fase di maltempo, l’anticiclone tornerà finalmente a interessare il Nord Italia, portando condizioni di tempo stabile e clima dal sapore primaverile. Lo spiega Manuel Mazzoleni di 3bmeteo.com. “Già nel corso di venerdì l'anticiclone raggiungerà il Piemonte e, almeno sino a circa metà della prossima settimana, dominerà la scena meteorologica determinando ampi spazi soleggiati, salvo qualche velatura di passaggio e il rischio di locali foschie o nebbie in formazione nottetempo e al primo mattino sulle pianure, specie centro-orientali”.🔗 Leggi su Novaratoday.itImmagine generica

Leggi anche: Meteo: Natale sotto la pioggia. Ma nel weekend torna il sole

Leggi anche: Sole, deboli nevicate e pioggia che potrebbe guastare la festa: il meteo per il ponte dell'Immacolata in Piemonte

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Novara, previsioni meteo del 19 febbraio 2026; Domenica di sole, ma in settimana tornano piogge (e neve) tra novarese e Vco; Nuova perturbazione in arrivo: piogge giovedì mattina sul novarese; Novara, previsioni meteo del 14 febbraio 2026.

Novara, previsioni meteo del 14 febbraio 2026NOVARA – Il meteo a Novara per sabato 14 febbraio 2026 sarà inizialmente instabile, con precipitazioni diffuse nelle prime ore della giornata, ma in deciso miglioramento dal tardo pomeriggio. La pertu ... lavocedinovara.com