Meteo a Novara | dopo la pioggia arriva il sole e la primavera

A Novara, il maltempo ha portato pioggia intensa e temporali, ma ora il sole torna a splendere. L’anticiclone si sta rafforzando, garantendo giornate più serene e temperature in rialzo. Le nuvole si diradano e il cielo si apre, preparando il terreno a un clima più mite. I cittadini potranno godere di giornate più luminose e temperature che si avvicinano alla media stagionale. La primavera sembra aver preso il sopravvento dopo giorni di pioggia e vento forte.

Su novarese e Vco primo assaggio di primavera a partire dal fine settimana. Le previsioni Dopo la fase di maltempo, l'anticiclone tornerà finalmente a interessare il Nord Italia, portando condizioni di tempo stabile e clima dal sapore primaverile. Lo spiega Manuel Mazzoleni di 3bmeteo.com. "Già nel corso di venerdì l'anticiclone raggiungerà il Piemonte e, almeno sino a circa metà della prossima settimana, dominerà la scena meteorologica determinando ampi spazi soleggiati, salvo qualche velatura di passaggio e il rischio di locali foschie o nebbie in formazione nottetempo e al primo mattino sulle pianure, specie centro-orientali".