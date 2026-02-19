Metal Gear Solid Delta Deluxe Edition è in mega offerta su Amazon | ecco perché non puoi fartelo scappare

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater Deluxe Edition è in promozione su Amazon, dove il prezzo è sceso drasticamente. La causa è un'offerta speciale che dura solo pochi giorni, pensata per attirare i fan della saga. Il gioco, molto richiesto, viene venduto a un prezzo molto inferiore rispetto al solito, rendendo più accessibile l’acquisto a chi aspettava un’occasione. La promozione riguarda anche le edizioni deluxe, che includono contenuti extra e bonus. Chi vuole approfittarne deve agire in fretta, perché l’offerta termina a breve.

Su Amazon è attiva una promozione di grande interesse per gli appassionati di videogiochi: Metal Gear Solid Delta: Snake Eater Deluxe Edition è ora disponibile con uno sconto importante che porta il prezzo a livelli mai visti prima sulla piattaforma. L'offerta segna un ribasso fino al 40%, consentendo di acquistare la Deluxe Edition per PS5 a 59,99€ invece di 99,99€, con un risparmio di 40€. Anche la versione standard risulta scontata del 39%, con un prezzo che scende a 48,47€, attestandosi come minimo storico segnalato. È un'occasione concreta per riscoprire uno dei capitoli più iconici della saga in una veste completamente rinnovata.