Meta riattiva il progetto smartwatch

Meta ha deciso di riprendere il progetto smartwatch, noto come Malibu 2, dopo aver valutato la domanda crescente di dispositivi indossabili. La causa principale è la forte richiesta di prodotti tecnologici che combinano funzionalità di fitness e comunicazione. La società ha investito risorse per sviluppare un nuovo modello che integra sensori avanzati e un design più sottile. La ripresa di Malibu 2 punta a rafforzare la presenza di Meta nel settore dei dispositivi indossabili. La produzione dovrebbe partire entro la fine dell’anno.

Questo testo sintetizza le informazioni note riguardo al riproposto progetto smartwatch di Meta, identificato internamente come Malibu 2. Verranno riassunte le potenziali funzionalità legate al monitoraggio della salute, le tempistiche di lancio e l'integrazione di Meta AI, evitando dettagli non confermati o non supportati dalle fonti. meta smartwatch malibu 2: rilancio e prospettive. Secondo le ultime indicazioni, Meta avrebbe riattivato un progetto di smartwatch precedentemente abbandonato, con Malibu 2 come etichetta interna. L'obiettivo appare orientato a offrire funzioni di monitoraggio sanitario tipiche degli utenti moderni, senza specificare con precisione le tipologie di metriche incluse.