Messina | Statale 113 Riaperta Dopo la Frana Via Libera al Traffico e Rientro alla Normalità per la Provincia

La frana ha bloccato la Statale 113 a Messina, ma ieri sera la strada è stata riaperta. La caduta di pietre e terra aveva costretto le autorità a chiudere temporaneamente il tratto, impedendo il passaggio di veicoli. La Protezione civile ha lavorato tutta la giornata per mettere in sicurezza la zona e rimuovere i detriti. Ora il traffico scorre di nuovo regolarmente lungo la via principale che collega la città alle zone interne. La riapertura permette di riprendere le normali attività quotidiane.

Messina Riconnessa: Riapre la Statale 113 Dopo l'Emergenza Frana. La strada statale 113 Dir. "Settentrionale Sicula", arteria cruciale per la provincia di Messina, è tornata percorribile nella serata di ieri, 18 febbraio 2026, dopo una chiusura temporanea dovuta a una frana. La riapertura, avvenuta al chilometro 19,700, mira a normalizzare la viabilità e a decongestionare le aree circostanti, alleviando i disagi causati dalla deviazione del traffico. L'episodio riaccende i riflettori sulla fragilità del territorio siciliano e sulla necessità di interventi costanti per la messa in sicurezza delle infrastrutture.