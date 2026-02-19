Messina | Milena Palminteri presenta il romanzo Come l’arancio amaro tra cultura e dialogo al femminile

Milena Palminteri porta a Messina il suo romanzo “Come l’arancio amaro” per un incontro letterario. La causa è la voglia di condividere con il pubblico le storie di donne e dialoghi al femminile presenti nel libro. L’evento si svolge oggi, giovedì 19 febbraio, all’Hotel Messenion in Via Francesco Faranda, 7. Palminteri racconterà come ha scritto il romanzo e quali temi affronta. La serata prevede anche domande e discussioni sul ruolo delle donne nella società di oggi.

Messina Accoglie Milena Palminteri per un Dialogo Letterario su "Come l'Arancio Amaro". Messina si prepara ad ospitare l'autrice Milena Palminteri per la presentazione del suo libro "Come l'arancio amaro", in programma oggi, giovedì 19 febbraio, presso l'Hotel Messenion in Via Francesco Faranda, 7. L'evento, ad ingresso gratuito, offrirà un'occasione per esplorare le tematiche affrontate dall'autrice e per un confronto con il pubblico locale. La serata è curata da Daniela Bonanzinga e vedrà la partecipazione di Teresa Altamore, presidente Fidapa sezione Messina. Un Incontro tra Autrice e Comunità.